США — Бельгия: прогноз Анатолия Катрича на товарищеский матч

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч США — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии и ТМ 2.5 за 5.80.

«Бельгия под руководством Руди Гарсии демонстрирует фантастическую беспроигрышную серию из девяти матчей, а возвращение в строй Кевина де Брёйне и Ромелу Лукаку существенно прибавило мощи атаке. В то время как США, несмотря на домашнюю арену и яркую линию атаки, всё ещё выстраивают игровые связи при Почеттино.

«Красные дьяволы» не знают поражений от американцев почти 100 лет, выиграв четыре из пяти последних очных встреч. Учитывая, что в четырёх из пяти последних играх команды не пробивали тотал 2.5, ждать голевого изобилия не стоит и здесь. Класс и кураж ветеранов гостей должны сыграть решающую роль в этой товарищеской встрече», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».