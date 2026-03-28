США — Бельгия: прогноз Семёна Зигаева на контрольную игру

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч США — Бельгия.

Ставка: ТБ 3 за 2.15.

«Сборная Соединённых Штатов Америки получила путёвку на чемпионат мира без отбора, такова привилегия хозяина турнира. При этом в зоне КОНКАКАФ хватает других официальных турниров, в которых американцы участвовали. Например, в Лиге наций, где, уступив в полуфинале Панаме 0:1, играли лишь в матче за третье место. Правда, и там проиграли, на сей раз Канаде, и остались без медалей. Дальше был Золотой кубок КОНКАКАФ — главный континентальный турнир для местных сборных. США до финала прошли без осечек, одержав победы во всех пяти матчах, но в решающей встрече уступили Мексике и остались с серебром.

Сборная Бельгии провалилась в высшем дивизионе европейской Лиги наций, одержав всего одну победу в шести матчах, ещё один свела вничью, но этого хватило, чтобы обогнать Израиль и занять хотя бы третью строчку в группе. Дальше пришлось играть стыковые матчи за право остаться в элите. Поражение 1:3 в первой встрече и победа 3:0 во второй оставили бельгийцев в высшем дивизионе. Дальше стартовал отбор на чемпионат мира, тут Бельгия уже выглядела под стать себе — пять побед, три ничьих и уверенное первое место с разницей мячей 29:7, а вместе с этим и путёвка на чемпионат мира.

Сборные, которые уже отобрались на первенство планеты, вовсю готовятся к турниру, ведь осталось уже меньше трёх месяцев, учитывая клубный футбол, вариантов собраться национальным командам и поиграть — раз, два и обчёлся. Этот матч пройдёт в Атланте, что даёт больше шансов хозяевам, всё-таки часовой пояс для бельгийцев непривычен. Обе команды играют в атаку, верю в большое количество забитых мячей», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».