В Госдуме не стали комментировать поправку о выплате выигрышей игрокам напрямую

В Комитете Госдумы по экономической политике не стали толковать поправку к закону о самоограничении, в которой предлагается выплачивать выигрыши по каждой ставке напрямую клиентам букмекеров, минуя игровой счёт.

«Госдума не толкует нормы права. Это позиция Конституционного суда», — цитирует представителя комитета «РБ Бизнес».

Ранее норму отказался комментировать Минфин, отметив, что ведомство не было инициатором внесения этой поправки.

В поправках ко второму чтению закона о самоограничении возникла норма, обязующая букмекеров выводить выигрыши игроков моментально на карту клиента. При этом непонятно, касается ли это клиентов, которые установили самозапрет, или же эта поправка применима ко всем игрокам на ставках.