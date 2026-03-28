Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

В КПРФ предложили ввести штрафы до 3 млн рублей за нелегальный онлайн-гемблинг

Комментарии

Депутаты фракции КПРФ подготовили поправки в КоАП об ужесточении ответственности за организацию нелегальных азартных игр в интернете, сообщает «Лайф».

Для юридических лиц планируется установить штрафы в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей. При этом легальные букмекеры по-прежнему смогут принимать интерактивные ставки.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что доля нелегального сегмента составляет около 40% рынка азартных игр. При этом такие площадки активно продвигаются в Сети и привлекают новых пользователей, в том числе молодёжь. Доступ к нелегальным ресурсам остаётся относительно простым, а пользователи нередко вводятся в заблуждение относительно их правового статуса.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android