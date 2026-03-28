В КПРФ предложили ввести штрафы до 3 млн рублей за нелегальный онлайн-гемблинг

Депутаты фракции КПРФ подготовили поправки в КоАП об ужесточении ответственности за организацию нелегальных азартных игр в интернете, сообщает «Лайф».

Для юридических лиц планируется установить штрафы в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей. При этом легальные букмекеры по-прежнему смогут принимать интерактивные ставки.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что доля нелегального сегмента составляет около 40% рынка азартных игр. При этом такие площадки активно продвигаются в Сети и привлекают новых пользователей, в том числе молодёжь. Доступ к нелегальным ресурсам остаётся относительно простым, а пользователи нередко вводятся в заблуждение относительно их правового статуса.