Названы шансы «Нефтехимика» в третьем матче серии с «Авангардом»

Третий матч серии стартового раунда Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Авангард» пройдёт 28 марта в Нижнекамске. Первое вбрасывание запланировано на 14:30 мск.

После двух матчей счёт в серии равен — 1-1.

Букмекеры отдают своё предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Авангарда» предлагается с коэффициентом примерно 1.60, в то время как победа победа «Нефтехимика» оценивается коэффициентом 5.50. Ничья и овертайм идут за 4.70.

При этом аналитики не ждут слишком результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.