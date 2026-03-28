В РСФ обсудили итоги конкурсного отбора со спортивными федерациями

Российский спортивный фонд с 18 по 24 марта провёл рабочие встречи с представителями 40 общероссийских спортивных федераций, сообщается в официальном телеграм-канале организации.

Основной темой встреч стали результаты первого конкурсного отбора на предоставление дополнительного финансирования мероприятий, включённых в Единый календарный план на 2026 год.

РСФ распределил 12 млрд рублей между 93 общероссийскими спортивными федерациями. Основной источник поступлений в фонд — целевые отчисления букмекерских компаний от ставок на зарубежные спортивные события, организаторами которых не являются российские спортивные федерации.