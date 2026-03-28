«Спартак» — «Локомотив»: стал известен фаворит 3-го матча

28 марта в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина встретятся «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдёт на арене «Мегаспорт» в Москве. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры оставляют фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу «Спартака» в третьей встрече можно примерно с коэффициентом 4.10, в то время как победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 1.76. Ничейный исход по итогам основного времени идёт за 4.60.

При этом аналитики не ждут сверхрезультативного хоккея в третьем матче. Тотал больше 5.5 шайбы оценивается примерно в 2.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — в районе 1.50. Гол на первой минуте идёт за 11.0.