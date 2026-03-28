Ставки на спорт — крупнейший сегмент российского рынка развлечений

Ставки на спорт — крупнейший сегмент российского рынка развлечений
Беттинг остаётся крупнейшим сегментом российского рынка развлечений, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Strategy Partners. Доля ставок на спорт составила 63%. В 2025 году объём беттинг-рынка оценили в 1,75 трлн рублей. Авторы исследования прогнозируют рост до 2,9 трлн к 2030 году.

Всего же с 2022 по 2024 год российский рынок индустрии развлечений вырос на 30%, а к 2030 году его объём может увеличиться до 4,5 трлн рублей.

Помимо беттинга, в топе развлечений у россиян находятся видеоигры (объём рынка 198 млрд рублей) и онлайн-кинотеатры (145 млрд рублей).

Дальнейшую динамику роста рынка определят устойчивый спрос на досуг и развлечения, цифровизация образа жизни, инвестиции в создание отечественного контента и развитие инфраструктуры.

