Россия победила Никарагуа в Краснодаре. Сыграл коэффициент 12.0

Сборная России победила команду Никарагуа в товарищеском матче со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

На третьей минуте нападающий Лечи Садулаев открыл счёт. На 16-й минуте футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо восстановил равновесие. В дополнительное к первому тайму время форвард Константин Тюкавин вывел российскую национальную команду вперёд, забив с пенальти.

В начале второго тайма защитник гостей Кристиан Рейес получил красную карточку. На 83-й минуте полузащитник Александр Головин забил третий гол хозяев.

