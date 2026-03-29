Стали известны шансы «Северстали» сравнять счёт в серии с «Торпедо»

29 марта в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет «Северсталь» в четвёртом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

После трёх игр в серии лидирует «Торпедо» — 2-1.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.38, в то время как победа «Северстали» оценивается в 2.83. Ничья и овертайм идут за 3.82.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.83, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.06. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Итоговая победа «Торпедо» идёт за 1.85, успех «Северстали» с учётом ОТ оценён в 2.03.