Армения — Беларусь: назван фаворит матча в Ереване

29 марта состоится товарищеский матч Армения — Беларусь. Игра пройдёт в Ереване (Армения). Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.
Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Армении предлагается с коэффициентом 2.18.
Победа Беларуси оценивается коэффициентом 3.45. Ничейный исход можно найти в линии за 3.43.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.
Победа Армении с разницей в один мяч идёт за 3.80, на успех Беларуси с разницей в один мяч выставлен коэффициент 4.95.