«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Трактора» за 2.56.

«Четвёртое противостояние серии, которое также может стать определяющим, как и третья встреча. В предыдущем матче челябинцы в сложной игре смогли соперника опередить на одну шайбу. В конце концов, такой исход был возможен и в Казани, поэтому особенного удивления по итогам матча на Урале он не вызвал. «Трактор» действительно по-настоящему хорош в родных стенах, где у него всегда есть поддержка трибун и знание каждого сантиметра льда на арене.

Челябинск после такого успеха будет окрылён. Правда, не всегда положительный результат даёт необходимую подзарядку на будущие встречи. В плей-офф иногда работает сумма факторов, в которых нет одного превалирующего. «Ак Барс» может сетовать на неудачу в первом матче в Челябинске, но он ехал туда с пониманием того, что легче, чем в Казани, точно не будет. Теперь задача у обоих коллективов стоит однозначно: нужно забрать себе четвёртый матч. Если «Трактор» сравняет счёт, то серия, по сути, начнётся заново. Если победит «Ак Барс», то он окажется в шаге от четвертьфинала Кубка Гагарина. Это сразу придаст коллективу Гатиятулина и уверенности, и сил, чтоб добить «Трактор» дома.

Поэтому Челябинску важно победить именно в четвёртой встрече противостояния и ехать в Казань с небольшим психологическим перевесом. Скорее всего, у «Трактора» получится выполнить задачу, в первом домашнем матче серии он был злее и настойчивее в атаке. Нет сомнений, что так будет и во встрече под номером 4», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».