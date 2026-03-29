«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: ставка Владимира Крикунова на матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» и ТМ 5.5 за 4.20.

«Как и ожидалось, эмоции от переезда на родной лёд и обиды за спорную дисквалификацию Кузнецова пошли на пользу «Салавату». В третьей игре уфимцы действовали великолепно, сумели дважды отыграться и одержать победу, которая пока является самой яркой во всем текущем плей-офф. Вот только нельзя думать, что в серии всё ясно.

«Автомобилист» точно не хочет везти домой счёт 1-3. После двух неудачных матчей уральцы наконец-то должны включиться. С опытом и тактической обученностью у них всё в порядке, а самоотдача поможет реализовать превосходство в мастерстве. Да и команда Козлова не может выдавать максимум по графику «через день». Минимальная победа гостей с тоталом меньше пяти», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».