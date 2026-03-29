Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Трактор» — «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на игру серии первого раунда КХЛ

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Трактора» и ТМ 5.5 за 3.70.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда серия переехала из заколдованной для «Трактора» Казани в Челябинск, побеждать на тоненького начала уже команда Корешкова. В пятницу она впечатлила характером и самоотдачей. Хорошо работает такой козырь уральцев, как кубковый опыт, – решать в атаке начали те лидеры, которые из года в год хорошо выступают именно в плей-офф. Ну и высокооплачиваемый легионер Ливо наконец-то просыпается и делает то, что от него ждут. То есть забивает.

У «Ак Барса» далеко не безупречны бригады большинства. Но главная проблема – Билялов. Первый вратарь казанцев опытнее своих челябинских коллег по амплуа, но играет хуже них. Уверенность в себе он не может поймать с начала серии. Поэтому фаворитом четвёртого матча выглядит опять «Трактор». Минимальная победа хозяев и тотал меньше 5», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android