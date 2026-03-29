СКА — ЦСКА: ставка Владимира Крикунова на игру плей-офф КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч СКА – ЦСКА.

«ЦСКА в пятницу сыграл гораздо слабее, чем в первых двух встречах, – но эти проблемы были предсказуемы. В плей-офф невозможно из матча в матч показывать такой скоростной энергозатратный хоккей, каким команда Никитина ошеломила соперника в московской части серии. Так что не стал бы переоценивать эффективность действий питерского клуба в обороне. Они сумели сыграть «на ноль» прежде всего потому, что им это позволил соперник.

Вряд ли спад ЦСКА растянется дольше чем на один матч. Столичные хоккеисты восстановили часть сил и в воскресенье постараются вновь включить полные обороты. Шансов сравнять счёт в серии у команды Ларионова немного. Она и в третьей-то встрече не смогла забить слабо игравшему оппоненту больше одного гола. Второй раз перетерпеть, удержав минимальную разницу в счёте, вряд ли получится. Берём победу москвичей с тоталом меньше 5 шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».