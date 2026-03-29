«Торпедо» — «Северсталь»: ставка Владимира Крикунова на игру плей-офф КХЛ 29 марта

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Торпедо» – «Северсталь».

«В третьем матче торпедовцам вновь удалось перебегать, перетолкать и перетерпеть соперника. Ждём, что характерные для этой серии качели продолжатся. Всё-таки команда Исакова несопоставима с условными ЦСКА или «Автомобилистом» ни по мастерству, ни по опыту. Стабильно и с одинаковой эффективностью играть в рабоче-крестьянский хоккей она не может.

А как только у «Торпедо» проседают скорости и борьба, команда Козырева забирает себе шайбу и начинает доминировать на льду. Да и вратарь вологодских металлургов Самойлов не в каждой встрече пропускает лёгкие голы. В четвёртом матче результативность возрастёт в сравнении с пятницей, нижегородские трибуны точно увидят больше 5 заброшенных», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».