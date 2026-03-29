СКА — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на четвёртый матч серии Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч СКА — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.45.

«Эта серия с первой же минуты оправдывает статус армейского дерби. Два овертайма в стартовой игре, «мясорубка» по цифрам и по ощущениям, затем второй матч — уже более структурный, где ЦСКА забрал своё через игру в равных составах и работу на пятаке. И самое важное: преимущество Москвы в серии было не случайным — по содержанию ЦСКА выглядел конкретнее и острее.

Третий матч СКА выиграл 1:0 — и тут важно правильно прочитать этот результат. Это не история «СКА наконец стал сильнее». Это история «СКА выжил и зацепился», потому что отступать было некуда. Сработали две вещи: большинство (опять Бландизи на пятаке) и вратарь. Иванов дебютировал в плей-офф «сухарём» — и это реально перевернуло эмоциональный фон для команды и Ледового. Плюс СКА стал играть жёстко у своих ворот и аккуратнее по дисциплине, а в ЦСКА сам Никитин после матча признал: два периода делали недостаточно, чтобы заслужить гол.

Но если смотреть шире — рисунок серии всё равно остаётся в сторону ЦСКА. Москва даже когда проигрывает, не разваливается и не бежит в авантюру. Она давит дозированно, забирает детали, держит среднюю зону и каждый матч тащит соперника в максимально неприятный хоккей. И у СКА по-прежнему главная проблема та же: в равных составах петербуржцы не выглядят командой, которая стабильно перевешивает ЦСКА качеством моментов. В третьей игре у хозяев было больше бросков, но реально острых эпизодов — минимум. А один гол в большинстве — это тонкий лёд: второй раз подряд на одном выстреле далеко не уедешь.

Жду, что ЦСКА отреагирует. После 0:1 Никитин почти прямым текстом сказал, что команда не заслужила, — а это обычно означает одно: в следующей игре Москва добавляет в давлении на чужую оборону и начинает больше напрягать пятак. СКА снова будет заряжен Ледовым и эмоцией от «сухаря» Иванова, но удерживать такой режим второй матч подряд сложно — особенно против команды, которая умеет высушивать пространство и забирает концовки на опыте и структуре. Мне кажется, ЦСКА вернёт контроль серии уже в четвёртой игре», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».