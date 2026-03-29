«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на игру серии плей-офф КХЛ

«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на игру серии плей-офф КХЛ
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Торпедо» – «Северсталь».

Ставка: победа «Торпедо» в матче за 1.94.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самая ровная пара — противостояние «Северстали» и «Торпедо». Череповчане не были бы фаворитами ни в одной серии, но встреча с нижегородцами — оптимальный для них вариант. И от этой пары можно ожидать какого угодно результата. Да, в Череповце надеются, что повторения двух прошлых сезонов не будет — команда ведь и регулярку прошла намного ровнее, и начинает дома. Но как будто ничего в игре «Северстали» за это время не изменилось. Проблемы всё те же, а быстрая атака нижегородцев может их обнажить.

«Торпедо» также играет в далеко не самый оборонительный хоккей, при этом отдал бы им предпочтение во вратарской позиции — Денис Костин проводит шикарный сезон после перехода из «Сибири», а вот Александр Самойлов нестабилен. Смущает только игра нижегородцев в меньшинстве (74.5%) — хуже в этом компоненте была лишь «Лада».

И всё же в прогнозе выбираю «Торпедо»: команда Алексея Исакова способна сыграть жёстче и задавить соперника. Пока серия развивается в пользу нижегородцев, которые сначала забрали первый матч в Череповце, а после того, как «Северсталь» отыгралась, выиграли третью встречу серии. Не думаю, что нижегородцы сбавят темп в четвёртой встрече», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Плей-офф КХЛ: невезучее «Торпедо» и скучный матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
