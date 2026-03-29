Колумбия — Франция: прогноз Дмитрия Градиленко на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Колумбия — Франция.

Ставка: победа Франции 2:0 за 8.00.

«Игра пройдёт в штате Мэриленд, США. По местному времени ровно в 15:00 прозвучит свисток о начале матча. Возможно, это будет непривычно для команд, потому что в составе обеих сборных в основном футболисты, играющие в Европе. Но таковы реалии, и в эти часы будут проходить матчи чемпионата мира. Это будут вторые матчи для команд в их турне. И сложились они по-разному. Французы обыграли Бразилию 2:1, а сборная Колумбии уступила Хорватии 1:2.

Отмечу, конечно же, игроков Франции, которые 35 минут играли в меньшинстве и, даже имея на игрока меньше, забили второй мяч бразильцам. У Дешама великолепный состав что в старте, что на скамейке запасных. Но есть, конечно же, и незаменимые, такие как Мбаппе, который восстановился от полученной травмы и забил первый гол бразильцам. Немного статистики Франции в последних восьми матчах: семь побед и ничья, четыре сухие победы, пять раз забили два гола, два раза три мяча и один раз — четыре. Первый вариант для прогноза — тотал французов больше 1.5.

Колумбия, конечно же, имеет тоже сильный состав, в котором представлены такие клубы, как «Бавария», «Спортинг» и «Бенфика». Но сравнивать их с французами и ждать какого-то положительного результата не стоит. Победа Франции — это второй вариант. Колумбийцы в последних девяти матчах дважды уходили с поля, не забив ни разу — с Перу дома (0:0, официальный матч) и с Канадой на выезде (0:0, товарищеский). Подвожу к ещё одному варианту — Колумбия не забьёт. Опытнейшая оборона французов во главе с голкипером «Милана» Майком Меньяном, который в этом году каждый третий матч играет «на ноль», не позволит колумбийцам в этом матче отличиться (конечно же, если он будет играть).

А мой вариант с более высоким коэффициентом — точный счёт 0:2. По традиции Франция забьёт два, один из них, конечно же, Мбаппе (один тайм он точно сыграет) и не пропустит, во что очень верю. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».