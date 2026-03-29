Эксперты назвали следующий клуб Мохамеда Салаха

Нападающий Мохамед Салах объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Египтянин конфликтовал с Арне Слотом, поэтому его заявление не стало сенсацией. Европейские букмекеры принимают ставки на следующий клуб форварда.

По оценке аналитиков, вероятнее всего, Салах уедет в один из клубов Саудовской Аравии, на такое развитие событий предлагают котировку 2.10. За 2.90 можно поставить на то, что египтянин продолжит карьеру в МЛС.

Из европейских клубов выше всех оценивают шансы «Ромы», на этот клуб дают котировку 8.50. За 12.00 можно поставить на переход Салаха в «Барселону», «ПСЖ» или «Ньюкасл».