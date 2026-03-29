Рассмотрение законопроекта о лотереях с открытой датой предложили перенести на лето

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам предложил продлить сроки подготовки к рассмотрению законопроекта о лотереях с открытой датой розыгрыша. Срок представления отзывов, предложений и замечаний по законопроекту планируется продлить до 18 мая 2026 года вместо ранее установленного 17 апреля. Также комитет предложил Совету Госдумы перенести рассмотрение инициативы в первом чтении на июнь 2026 года.

Законопроект о лотереях с открытой датой розыгрыша предусматривает внесение поправок в закон «О лотереях». Документ предлагает ввести тиражные лотереи, в которых призовой фонд будут разыгрывать не в заранее установленный день, а после полной реализации билетов тиража.

При этом если в течение года тираж не будет полностью реализован, оператор обязан провести розыгрыш не позднее чем через три месяца после истечения этого срока.