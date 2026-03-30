Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Владимира Крикунова на матч плей-офф КХЛ

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Сибирь» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 3.50.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Магнитка» должна заканчивать серию. Чтобы одержать хотя бы одну победу над фаворитом, «Сибири» требуется провести идеальный для себя матч. А это у команды Люзенкова не получается даже после переезда на вроде бы фартовый родной лёд. В субботу новосибирцы растранжирили ряд супершансов вроде выхода «один в ноль» и нахватали ненужных пятиминутных удалений.

С такой дисциплиной и с такой расточительностью в атаке шансов [в матче] с «Металлургом» нет. «Сибирь» в трёх предыдущих встречах пробовала три рецепта победы над командой Разина – не сработал ни один. Похоже, что в этом сезоне от восьмой команды Востока не стоит ждать прошлогодних чудес. Берём уверенную победу «Магнитки» с тоталом больше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Сибирь» — «Металлург», четвёртый матч. Гол престижа для хозяев
«Сибирь» — «Металлург», четвёртый матч. Гол престижа для хозяев
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android