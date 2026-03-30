«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на игру Кубка Гагарина в Новосибирске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Сибирь» — «Металлург».

Ставка: победа «Сибири» за 4.49.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В начале новой календарной недели серии в Кубке Гагарина продолжатся. «Сибирь» пока не может составить конкуренцию магнитогорскому «Металлургу». Кто-то скажет, что это достаточно предсказуемо. И будет прав, ведь «Металлург» победил в регулярном чемпионате и в целом является главным фаворитом плей-офф.

«Металлург» дома затратил столько сил, сколько и надо было, чтобы одолеть новосибирский коллектив. Команда Андрея Разина и в Новосибирске показала, что несмотря на давление со стороны трибун и заряженность «Сибири», может и будет доминировать на льду. Правда, опять же, для этого «Металлургу» не нужно было прикладывать каких-то сверхусилий. Это может сыграть злую шутку с подопечными Разина, которые и в четвёртом матче будут рассчитывать на то же самое.

В это же время новосибирцы выйдут на данную встречу как на последний бой. Теперь в этой серии каждый матч для команды Люзенкова именно таким и является. «Сибирь», скорее всего, победит, дабы оправдать выход в плей-офф. Всё-таки будет совсем обидно бороться на протяжении 68 матчей с хабаровским «Амуром» и всеми остальными за участие в матчах на вылет, а потом не победить ни в одном матче даже с таким сильным оппонентом, как магнитогорский «Металлург», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

