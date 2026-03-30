«Динамо» М — «Динамо» Мн: ставка Владимира Крикунова на игру первого раунда Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск.

«Конечно, по игре белорусский клуб выглядит эффективнее соперника. Но не настолько, чтобы брать серию со счётом 4-0. Команда Козлова на родном льду прибавила в активности, заставила соперника действовать вторым номером. Она постепенно нащупывает рецепты контригры. А ещё сегодня будет действовать от ножа. Оказавшись на грани вылета из плей-офф, бело-голубые всегда достают из себя больше, чем в предыдущих встречах серии.

В то же время у минского «Динамо» такого сверхнастроя не будет. Очень трудно избежать проблем, когда игроки как минимум подсознательно знают о своём праве на одну ошибку. Кажется, ошибаться подопечные Квартальнова будут побольше. И позволят сопернику добыть трудовую победу. Пусть минимальную. Пусть малорезультативную (даже тотал в пять шайб выглядит маловероятным). Но как минимум не проиграть серию с сухим счётом московская команда заслужила», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».