«Динамо» М — «Динамо» Мн: прогноз Романа Габдрафикова на игру плей-офф КХЛ 30 марта

«Динамо» М — «Динамо» Мн: прогноз Романа Габдрафикова на игру плей-офф КХЛ 30 марта
Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Динамо» М – «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Динамо» Москва в матче за 2.26.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Серия приехала в ту точку, где уже не работают ни красивые слова, ни «ну, мы неплохо играли». 0-3 — это не просто счёт, это приговор, если ты не включишься прямо сейчас. И для московского «Динамо» четвёртый матч — игра чести. Сгореть 0-4 в первом раунде будет слишком больно, громко и надолго.

При этом третий матч показал, что Москва наконец-то нашла правильный тон. Они действительно сыграли лучше, чем раньше в серии: скорости, контроль и попытка давить через розыгрыш. На игре был баннер «Пора показать характер!», и команда на это отреагировала. В третьем периоде был мощный отрезок, штурм и гол Сергеева, были моменты у Гусева и Слепышева на последней минуте. То есть по содержанию это была первая игра, где можно сказать: московское «Динамо» реально пыталось забрать матч, а не просто отбыть номер.

Но Минск — команда очень взрослая. Они умеют терпеть и экономить силы, у них сейчас есть главное: спокойствие и уверенность, что их хоккей работает. Даже когда хозяева давили, минчане не поплыли и дождались шанса, а в овертайме всё решил один эпизод: ошибка Сикьюры, контратака и Энас поставил точку. Плюс Фукале — отдельная история. Он снова делает для Москвы этот матч психологически тяжелее, чем должен быть.

Жду, что Москва выйдет максимально заряженной и наконец-то сыграет не периодами, а все 60 минут. Здесь уже нечего беречь, ждать и откладывать на потом — «потом» может не быть. Минск хорош и структурно, и по настрою, но счёт в серии 3-0 — это всегда момент, когда команда, которая ведёт, чуть больше думает о контроле, а команда, которая горит, играет ва-банк. И я верю, что именно завтра московское «Динамо» не позволит себя закрыть всухую в серии и заберёт матч», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Динамо» Москва — «Динамо» Минск, четвёртый матч. За нервами ошибки, за ошибками — голы
«Динамо» Москва — «Динамо» Минск, четвёртый матч. За нервами ошибки, за ошибками — голы
