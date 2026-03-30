«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.98.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«До начала серии на «Спартак» никто не ставил, но красно-белые дают мощнейший бой «Локомотиву». В третьем матче серии «Спартак» трижды отыгрывался и сравнял счёт за полторы минуты до конца третьего периода. Но в овертайме Артур Каюмов принёс победу ярославцам, «Локомотив» снова вышел вперёд в серии.

«Я просил нападающих в Ярославле играть более активно и агрессивно. Понятно, что «Локомотив» обучен и знает, как этому противостоять. Но если мы не будем угрожать их воротам, то не победим. И сами ребята видят, что могут играть с этой командой», — заявил после третьего матча в серии главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов. Его команда действительно выглядит ничуть не хуже фаворита и действующего обладателя Кубка Гагарина, так что серию уже можно признать успешной для спартаковцев.

В четвёртом матче серии ярославцам придётся обойтись без канадского нападающего Байрона Фрейза, который получил дисквалификацию за силовой прием на Джозефе Кине. А вот спартаковец Павел Порядин отделался денежным штрафом. Впрочем, не думаю, что это сильно скажется на итоговом результате — глубина состава у ярославцев очень неплохая. «Локомотив» набирает ход и должен забирать победу в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

«Спартак» — «Локомотив», четвёртый матч. Москва не меняет главного
