«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.98.

«До начала серии на «Спартак» никто не ставил, но красно-белые дают мощнейший бой «Локомотиву». В третьем матче серии «Спартак» трижды отыгрывался и сравнял счёт за полторы минуты до конца третьего периода. Но в овертайме Артур Каюмов принёс победу ярославцам, «Локомотив» снова вышел вперёд в серии.

«Я просил нападающих в Ярославле играть более активно и агрессивно. Понятно, что «Локомотив» обучен и знает, как этому противостоять. Но если мы не будем угрожать их воротам, то не победим. И сами ребята видят, что могут играть с этой командой», — заявил после третьего матча в серии главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов. Его команда действительно выглядит ничуть не хуже фаворита и действующего обладателя Кубка Гагарина, так что серию уже можно признать успешной для спартаковцев.

В четвёртом матче серии ярославцам придётся обойтись без канадского нападающего Байрона Фрейза, который получил дисквалификацию за силовой прием на Джозефе Кине. А вот спартаковец Павел Порядин отделался денежным штрафом. Впрочем, не думаю, что это сильно скажется на итоговом результате — глубина состава у ярославцев очень неплохая. «Локомотив» набирает ход и должен забирать победу в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».