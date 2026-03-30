«Нефтехимик» — «Авангард»: ставка Владимира Крикунова на игру Кубка Гагарина в Нижнекамске

«Нефтехимик» — «Авангард»: ставка Владимира Крикунова на игру Кубка Гагарина в Нижнекамске
Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Нефтехимик» – «Авангард».

Ставка: ТМ 5 за 1.81.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1-й период
0 : 1
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5)    

«Пока омичи тратят на проход «Нефтехимика» гораздо больше сил и нервов, чем могли бы. В третьей встрече они снова выглядели ничем не лучше команды Гришина. От второго поражения подряд команду Буше спасли только колоссальная разница в мастерстве и уверенные действия вратаря Серебрякова.

Так что не стоит переоценивать «Авангард». Нижнекамцы противостоят фавориту как минимум на равных. Да, наиболее вероятным исходом выглядит очередная минимальная победа гостей. Но никакой серьёзной разницы в счёте в пользу «ястребов» не ждём. Не ждём и результативного хода матча – болельщики увидят меньше пяти заброшенных», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Плей-офф КХЛ: голы в динамовском дерби и фаворит «Локомотив»
