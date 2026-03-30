«Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на встречу плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Нефтехимик» – «Авангард».

«Одна из самых крутых серий неожиданно проходит на льду двух арен: в Нижнекамске и Омске. «Авангард» безобразно провёл второй матч дома, там омичи абсолютно точно заслужили поражение. И, собственно, его получили. Третья встреча была в этом плане во многом определяющей: либо «Авангард» продолжит отдавать своё, либо возьмётся за дело обеими руками и будет идти к своему дальнейшему движению по сетке Кубка Гагарина. При этом стоит признать, что «Нефтехимик» достойно проявляет себя, по сути сжимая «Авангард» в цепях своего хоккея.

Игорь Гришин постоянно улыбается, находя в действиях своих хоккеистов только позитив. Наверное, по-другому и не обыграть Омск. А это становится вполне себе реальным событиям ближайшего будущего, если «Нефтехимик» продолжит навязывать свою игру и просто-напросто выводить игроков «Авангарда» на излишние эмоции. К тому же, классно себя проявляет вратарь команды из Республики Татарстан Филипп Долганов. Он действительно подтаскивает свой коллектив, иногда удивительным образом выручая «Нефтехимик».

В четвёртой встрече соперников по первому раунду жду хоккей, который будет благоволить Нижнекамску. Победить в таком случае у «Авангарда» без применения фантазии будет мало шансов. А с этой искомой фантазией у омичей случаются проблемы. Одним классом хоккеистов и набросами от синей линии не всегда возможно одолеть даже более скромного, но очень дисциплинированного соперника», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».