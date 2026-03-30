«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «СКА-Хабаровск».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.82.

Россия — Лига PARI . 26-й тур
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Московское «Торпедо» за несколько дней до старта РПЛ отправили обратно в Первую лигу. Такой поворот оказался для чёрно-белых серьёзным ударом и они с большим трудом играли до зимней паузы. Три очка в последнем туре 2025 года позволили им покинуть зону вылета, в которой автозаводцы были почти всю первую часть. После рестарта «Торпедо» продолжило побеждать, переиграв «Черноморец» в гостях. Далее серия прервалась, чёрно-белые играли против «Родины» и уступили им без шансов. Прошла неделя, торпедовцы на своём поле разгромили «Нефтехимик» 3:0, а туром позже добились ещё одного успеха, на сей раз неожиданно обыграв «Челябинск» в гостях 1:0.

В первом туре после зимней паузы в Первой лиге СКА гостил в Песчанокопском и без особых проблем переиграл одного из аутсайдеров сезона — местную «Чайку» 3:1. Дальше хабаровчан ждал на своём поле новороссийский «Черноморец», два быстрых гола от Хубулова, плюс третий после перерыва принёс хозяевам разгромную победу. Дальше в Хабаровск пожаловала «Родина» и к перерыву уверенно вела 2:0, два пенальти во втором тайме в ворота москвичей зафиксировали ничью 2:2. Прошла неделя, на Дальний Восток приехал тульский «Арсенал». Хабаровчане повели в счёте, но ещё до перерыва гости уже вышли вперёд. А во втором тайме туляки поставили точку и увезли домой три очка.

Вот так абсолютно по-разному команды проводят сезон после рестарта. Если в первой части сезона СКА мог задуматься о месте хотя бы в стыках, а «Торпедо» плелось в самом низу, то сейчас же между командами всего лишь три очка, после очной встречи москвичи могут нагнать хабаровчан. Автозаводцы на ходу, гости явно не могут нащупать свою игру, а если бы не многочисленные пенальти в ворота их соперников, то всё было бы ещё хуже», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
