Германия — Гана: прогноз Дмитрия Градиленко на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Германия — Гана.

Ставка: победа Германии в первом тайме с форой (-1) за 2.09.

«В Штутгарте 30 марта пройдет товарищеский матч по футболу между сборными Германии и Ганы. Обе команды являются участниками предстоящего чемпионата мира по футболу и не теряют времени зря. Хотя к африканцам есть вопросики. Я про первый проведённый матч Ганы, который прошёл в Вене. Разгромное поражение 1:5 от Австрии, мне кажется — перебор. Что же будет тогда в Штутгарте, очередной разгром? Последние три товарищеских матча проиграны — с Японией 0:2, с Южной Кореей 0:1 и с Австрией 1:5.

Не раздумывая, первый вариант для прогноза — победа Германии с форой (-2). После поражения от Словакии 0:2 в гостях в групповой стадии с начала сентября 2025 года Германия провела шесть матчей, и во всех были одержаны победы. 20 забитых мячей, четыре пропущенных (три в последнем товарищеском матче со сборной Швейцарии в гостях, победа 4:3) и четыре сухие победы. Второй вариант — Гана не забьёт. Аргументы приведены выше.

А я выберу победу Германии в первом тайме с форой (-1). Уверен, что с первых же минут хозяева возьмут мяч под контроль и будут атаковать беспрерывно. Забьют один, уже хорошо, а если два, то сразу «в кассу». А то, что гости не забьют, уверен. Так что для меня здесь всё очевидно. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».