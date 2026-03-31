Стали известны шансы сборной России в матче с Мали

31 марта состоится товарищеский матч Россия — Мали. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.32. Победа сборной Мали оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40. Гол в каждом тайме идёт за 1.80.