Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Салавата Юлаева» закрыть серию с «Автомобилистом» в пятом матче

Комментарии

31 марта в Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Салават Юлаев» в пятом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Счёт в серии 3-1 в пользу уфимцев.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 3.07. Ничья и овертайм идут за 4.02.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.45, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.81. Гол на первой минуте идёт за 12.5.

Итоговая победа «СЮ» идёт за 2.40 (около 41%), успех уральцев с учётом ОТ идёт за 1.60 (59%).

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android