Букмекеры оценили шансы «Торпедо» выбить «Северсталь» в пятом матче

31 марта в Череповце «Северсталь» примет «Торпедо» в пятом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Счёт в серии 3-1 в пользу нижегородцев.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 3.30. Ничья и овертайм идут за 4.00.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.64, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Победа «Торпедо» с учётом ОТ идёт за 2.37, на успех «Северстали» дают 1.62.