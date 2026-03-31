Россия — Мали: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Мали.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«У малийцев многие звёзды не приехали, состав у гостей полумолодёжный. Вызваны несколько ребят из российского чемпионата. После Кубка Африки произошёл очередной бардак в федерации малийского футбола, всё идёт к тому, что будет снят главный тренер.

Сборная Мали не собиралась играть в эту мартовскую паузу, но нарисовался вариант со сборной России, однако недооценивать эту команду нельзя, как это было со сборной Никарагуа. Это мощная и атлетичная команда, которая достаточно неплохо организована.

Мне кажется, что игра вряд ли получится открытой и лёгкой. Мой прогноз тотал меньше 2.5. Разгрома в этом матче от сборной России я не жду», — приводит слова Генича «РБ Спорт».