Россия — Мали: прогноз Романа Павлюченко на матч в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Россия — Мали.

Ставка: тотал России больше 2.5 за 3.22.

31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Мали
«Тяжело что-то конкретное сказать о сборной Мали. Я, честно, немного о них знаю, как и про Никарагуа. Но если судить по словам специалистов, то Мали — команда всё-таки чуть сильнее и чуть более организованная. Поэтому, думаю, настрой у нашей сборной будет уже совсем другой по сравнению с предыдущей игрой. Плюс, скорее всего, состав тоже сильно поменяется, процентов на 90 выйдут другие футболисты.

Я и раньше говорил, что даже с Никарагуа мы должны были решать всё ещё в первом тайме. Но сейчас уже все сборные умеют играть в футбол, и лёгких матчей почти не бывает. Поэтому с Мали, я думаю, тоже будет непросто. Хотя многое будет зависеть от быстрого гола — если забьём рано, дальше может пойти легче. В любом случае, думаю, игра будет под контролем нашей сборной. Мы будем больше владеть мячом, больше атаковать и создавать моменты.

Мали, скорее всего, сыграет от обороны, будет рассчитывать на контратаки и стандарты. Но по уровню и подбору игроков сборная России сильнее. Я думаю, что за счёт более серьёзного настроя и более сильного состава наши будут выглядеть лучше. И в целом матч должен пройти с нашим преимуществом. Думаю, сборной России по силам забить минимум 3-4 мяча в ворота Мали», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Россия — Мали и другие товарищеские матчи дня
