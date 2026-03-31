Россия — Мали: прогноз Семёна Зигаева на товарищескую игру

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Россия — Мали.

«Сборная России несколько дней назад принимала в Краснодаре команду Никарагуа, и уже на третьей минуте Лечи Садулаев открыл счёт с передачи Константина Тюкавина. В этот момент показалось, что нашу команду ждёт лёгкая прогулка, на деле же вышло все иначе. На 16-й минуте гости смогли провести атаку и довели дело до удара из-за штрафной, Матвей Сафонов допустил ошибку, и никарагуанцы сравняли счёт. И всё же до перерыва россияне смогли выйти вперёд, отличился Тюкавин в компенсированное время с пенальти. В перерыве Валерий Карпин устроил разнос в раздевалке, оно и понятно, всё-таки соперник серьёзно уступает нам в уровне. Казалось, второй тайм пройдёт с колоссальным преимуществом сборной России, по ударам так и было (13:2), но забить наша команда смогла лишь раз, да и то после ошибки соперника. Александр Головин на 83-й минуте поставил точку в матче.

Теперь соперником сборной России будет команда Мали, эта африканская сборная хотя бы имеет в своём составе интересных и неплохих футболистов. Участником чемпионата мира малийцы не стали, их соперниками по группе в отборочном цикле были Гана, Мадагаскар, Коморские острова, ЦАР и Чад. Последние две команды были явными аутсайдерами, а остальные оспаривали прямую путёвку и шанс на стыки. Команда Мали не смогла финишировать ни на первой строчке и даже ни на второй, поэтому чемпионат мира пройдёт без этой африканской страны.

Сборная России в прошлом матче разочаровала многих, но я не согласен с чересчур сильным негативом. Да, наши футболисты провели плохой матч, но если сравнивать с прошлогодней игрой с Иорданией, которая действительно была позором, в этот раз всё было не так печально. Но Мали — не такой простой соперник, хотя бы в один гол африканцев я верю», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».