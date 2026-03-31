Россия — Мали: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч 31 марта

Россия — Мали: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч 31 марта
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Россия — Мали.

Ставка: победа России за 1.58.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
0 : 0
Мали

«Один из самых интригующих матчей этих двух недель. Интрига здесь сразу с нескольких сторон. Совсем недавно мы видели игру с Никарагуа, даже команда, которая находится очень низко в рейтинге ФИФА, смогла создать проблемы и забить. И если бы не спорный эпизод с пенальти, вполне могло остаться 1:1, что для товарищеских матчей довольно типично и нормально.

Мали — соперник уже гораздо серьёзнее, с другим уровнем игроков, физикой и большим опытом выступлений на международной арене. Но при этом есть разговоры, что не все основные футболисты приедут, потому что это всё-таки товарищеская встреча. Поэтому здесь сложно что-то однозначно прогнозировать, многое будет зависеть от составов и отношения к игре. Плюс не стоит забывать, что такие команды часто играют очень компактно и могут навязать борьбу.

Но сборная России играет дома, это всегда добавляет уверенности. Атмосфера, поддержка и привычные условия — всё это играет роль. Думаю, матч получится интересным, с моментами. И всё-таки Россия должна выиграть. Вижу что-то вроде 2:1 или 2:0. Думаю, результат будет в их пользу, хотя легко точно не будет, потому что соперник непростой. Вполне допускаю, что игра получится вязкой и с большим количеством борьбы, но наши должны победить», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Россия — Мали и другие товарищеские матчи дня
