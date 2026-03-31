Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Босния и Герцеговина — Италия: прогноз Константина Генича на стыковой матч ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Битва за выход на чемпионат мира. Очень не хотелось бы, чтобы итальянцы снова проехали мимо. Они переиграли дома Северную Ирландию 2:0, но какого-то разброса в уровне не было. Был тяжёлый, тесный матч, где итальянцы просто реализовали свои моменты.

Сейчас матч выездной, я уверен, что Босния будет сидеть у своих ворот, несмотря на то что играют дома. Боснийцы героически отыгрались в матче с Уэльсом, который играл лучше, но в итоге в серии пенальти прошли дальше. Играть в открытый футбол против Италии бессмысленно.

Скорее всего, будет «низ», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

