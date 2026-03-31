Босния и Герцеговина — Италия: прогноз Константина Генича на стыковой матч ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Битва за выход на чемпионат мира. Очень не хотелось бы, чтобы итальянцы снова проехали мимо. Они переиграли дома Северную Ирландию 2:0, но какого-то разброса в уровне не было. Был тяжёлый, тесный матч, где итальянцы просто реализовали свои моменты.

Сейчас матч выездной, я уверен, что Босния будет сидеть у своих ворот, несмотря на то что играют дома. Боснийцы героически отыгрались в матче с Уэльсом, который играл лучше, но в итоге в серии пенальти прошли дальше. Играть в открытый футбол против Италии бессмысленно.

Скорее всего, будет «низ», — приводит слова Генича «РБ Спорт».