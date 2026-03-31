Босния и Герцеговина — Италия: прогноз Александра Мостового на матч 31 марта

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия.

«Италия играет не на жизнь, а на смерть. Уже два пропущенных чемпионата мира, и это о многом говорит. Когда начинают рассуждать про уровень и статус, вот наглядный пример: одна из самых футбольных стран Европы и мира пропускает такие турниры. И если это случится в третий раз подряд, это будет уже не просто провал, это будет настоящая катастрофа.

И вообще, это ещё раз показывает, насколько тяжело из Европы попасть на чемпионат мира. Огромное количество сильных сборных, высокая конкуренция, и в итоге такие команды, как Италия, могут остаться вне турнира. При новом формате мест стало больше, но даже это не гарантирует ничего. И вот если представить, что Италия снова не попадёт — это уже будет история, о которой будут говорить ещё очень долго. Но при этом Босния играет дома и точно не собирается просто так отдавать эту игру.

Такие матчи всегда проходят на нервах, с борьбой и эмоциями. Я думаю, что здесь будет всё: и жёсткость, и, возможно, удаления, и голы. Атмосфера будет очень напряжённой, потому что цена ошибки слишком высокая. Конечно, по классу Италия сильнее. У них больше опыта и понимания, как играть такие матчи. Поэтому небольшое преимущество я всё равно отдаю итальянцам. Но легко точно не будет, Босния упрётся. Думаю, что итальянцы всё-таки смогут дожать и выиграть где-то 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».