Швеция — Польша: прогноз Михаила Моссаковского на стыковую игру ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Швеция — Польша.

Ставка: ТМ 24.5 удара за 1.80.

«Важнейшая решающая игра для сборной Швеции, вокруг команды после победы над Украиной сменился эмоциональный фон. Провал на основной стадии отбора с четырьмя поражениями в шести матчах и двумя ничьими постепенно уходит на второй план, но проблемы никуда не делись. Огромное количество потерь: Исак, Хольм, Кулушевский, плюс новые травмы, в сумме 9–10 выбывших игроков — это серьёзный удар по составу. У Польши тоже есть потери, но они не сопоставимы по масштабу, хотя игра с Албанией показала, что и у поляков хватает своих трудностей.

С учётом всех этих факторов и важности матча жду осторожный футбол. Обе команды понимают цену ошибки, поэтому вряд ли будут раскрываться с первых минут. Если смотреть на статистику, и у Швеции, и у Польши в последних матчах доминируют «низовые» показатели по ударам. Даже в эмоциональных играх команды не создают большого количества попыток, а больше действуют от структуры и дисциплины.

При этом линия на удары в створ уже сильно просела, поэтому интереснее смотреть на общий тотал ударов. Отметка в районе 24.5 выглядит завышенной с учётом характера встречи. Не жду раннего гола и открытого футбола, поэтому здесь логично рассмотреть «низ» по ударам — команды вряд ли будут много бить и форсировать события», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».