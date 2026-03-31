Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швеция — Польша: прогноз Михаила Моссаковского на стыковую игру ЧМ-2026

Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Швеция — Польша.

Ставка: ТМ 24.5 удара за 1.80.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Швеция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важнейшая решающая игра для сборной Швеции, вокруг команды после победы над Украиной сменился эмоциональный фон. Провал на основной стадии отбора с четырьмя поражениями в шести матчах и двумя ничьими постепенно уходит на второй план, но проблемы никуда не делись. Огромное количество потерь: Исак, Хольм, Кулушевский, плюс новые травмы, в сумме 9–10 выбывших игроков — это серьёзный удар по составу. У Польши тоже есть потери, но они не сопоставимы по масштабу, хотя игра с Албанией показала, что и у поляков хватает своих трудностей.

С учётом всех этих факторов и важности матча жду осторожный футбол. Обе команды понимают цену ошибки, поэтому вряд ли будут раскрываться с первых минут. Если смотреть на статистику, и у Швеции, и у Польши в последних матчах доминируют «низовые» показатели по ударам. Даже в эмоциональных играх команды не создают большого количества попыток, а больше действуют от структуры и дисциплины.

При этом линия на удары в створ уже сильно просела, поэтому интереснее смотреть на общий тотал ударов. Отметка в районе 24.5 выглядит завышенной с учётом характера встречи. Не жду раннего гола и открытого футбола, поэтому здесь логично рассмотреть «низ» по ударам — команды вряд ли будут много бить и форсировать события», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android