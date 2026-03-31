Чехия — Дания: прогноз Семёна Зигаева на встречу за право сыграть на ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Чехия — Дания.

Ставка: победа Дании за 2.04.

«Сборная Чехии не смогла напрямую выйти на чемпионат мира, ей пришлось пробиваться через стыковые матчи. В первом из них команда из Восточной Европы принимала на своём поле Ирландию. Уже к середине первого тайма ирландцы вели 2:0, казалось, что путёвка в решающий матч уже ускользнула от чехов, но через пару минут после второго гола ирландцев хозяева один мяч отыграли. А за пять минут до конца основного времени матча Ладислав Крейчи сравнял счёт. Два тайма по 15 минут голов не принесли, всё решалось в серии послематчевых пенальти. Чехи не реализовали третью попытку, подарив шанс ирландцам, но они следующую же попытку тоже не использовали. На этом промахи гостей не закончились, и чехи, реализовав оставшиеся попытки, вышли в решающий матч.

Сборная Дании в отборочном цикле к чемпионату мира не смогла опередить команду Шотландии, теперь ей приходится пробиваться на мундиаль через стыки. Несколько дней назад соперником скандинавов были македонцы, первый тайм получился с колоссальным преимуществом Дании, но она и играла на своём поле в Копенгагене. Македония, по сути, ни разу воротам хозяев не угрожала. После перерыва атак было меньше, зато каждый второй удар оказывался результативным. Всего у датчан набралось восемь ударов во втором тайме и, как следствие, четыре гола в ворота македонцев, а они ничем ответить так и не смогли — Дания прошла дальше и теперь сыграет с Чехией.

Матч пройдёт в Праге, и это формально даёт небольшое преимущество хозяевам поля, хотя прошлую игру они провели так себе. Во многом из-за этого Дания является фаворитом, да и в целом скандинавы — более выстроенная команда, да и в полуфинале она произвела приятное впечатление», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».