Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Чехия — Дания: прогноз Семёна Зигаева на встречу за право сыграть на ЧМ-2026

Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Чехия — Дания.

Ставка: победа Дании за 2.04.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Чехия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Чехии не смогла напрямую выйти на чемпионат мира, ей пришлось пробиваться через стыковые матчи. В первом из них команда из Восточной Европы принимала на своём поле Ирландию. Уже к середине первого тайма ирландцы вели 2:0, казалось, что путёвка в решающий матч уже ускользнула от чехов, но через пару минут после второго гола ирландцев хозяева один мяч отыграли. А за пять минут до конца основного времени матча Ладислав Крейчи сравнял счёт. Два тайма по 15 минут голов не принесли, всё решалось в серии послематчевых пенальти. Чехи не реализовали третью попытку, подарив шанс ирландцам, но они следующую же попытку тоже не использовали. На этом промахи гостей не закончились, и чехи, реализовав оставшиеся попытки, вышли в решающий матч.

Сборная Дании в отборочном цикле к чемпионату мира не смогла опередить команду Шотландии, теперь ей приходится пробиваться на мундиаль через стыки. Несколько дней назад соперником скандинавов были македонцы, первый тайм получился с колоссальным преимуществом Дании, но она и играла на своём поле в Копенгагене. Македония, по сути, ни разу воротам хозяев не угрожала. После перерыва атак было меньше, зато каждый второй удар оказывался результативным. Всего у датчан набралось восемь ударов во втором тайме и, как следствие, четыре гола в ворота македонцев, а они ничем ответить так и не смогли — Дания прошла дальше и теперь сыграет с Чехией.

Матч пройдёт в Праге, и это формально даёт небольшое преимущество хозяевам поля, хотя прошлую игру они провели так себе. Во многом из-за этого Дания является фаворитом, да и в целом скандинавы — более выстроенная команда, да и в полуфинале она произвела приятное впечатление», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Финал стыков ЧМ-2026: мандраж у Италии и другие пары
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android