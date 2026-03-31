Чехия — Дания: прогноз Дмитрия Градиленко на стыковую игру в Праге

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Чехия — Дания.

Ставка: победа Дании и ТБ 2.5 за 3.40.

«Один шаг до чемпионата мира по футболу — 2026. Именно так можно назвать матч между сборными Чехии и Дании. Свои полуфинальные игры команды провели на своём поле и победили. Но победы были совершенно разные. Датчане легко разобрались со сборной Северной Македонии, забив в первые 15 минут второго тайма три гола. Итог — 4:0. А вот в Праге, на стадионе «Фортуна Арена» (согласитесь, что это символично), зрители увидели триллер затянувшийся на 120 минут и серию пенальти. К 23-й минуте футболисты Чехии проигрывали 0:2, но всё же на 86-й минуте сумели счёт сравнять. Дополнительное время победителя не выявило, всё решалось в серии послематчевых пенальти, где хозяевам вновь фартануло. Конечно, это шутка, везёт сильнейшим!

Конечно же, Дания котируется выше, на победу гостей предлагается коэффициент ниже, чем на чехов. У гостей очень сильный состав, это не пустые слова. Результаты в отборочном турнире это подтверждают, да и почти все игроки основы представляют футбольные клубы из топ-5 европейских чемпионатов. В 2025 году было проведено 10 матчей, в которых было одержано шесть побед над, внимание, Португалией (1:0), Северной Ирландией (2:1), Литвой (5:0), дважды обыграли Грецию (3:0, 3:1), а также Беларусь (6:0). Было два поражения — от Португалии в дополнительное время в Лиге наций и в ноябре 2025 года от шотландцев на выезде (2:4). Сборной Чехии победить в этом матче может помочь свой стадион, запредельный настрой и лучший матч каждого футболиста, вышедшего на поле, во что верится с трудом.

Думаю, победят датчане, будет забито минимум три мяча на двоих. Последнее поражение Чехии на своём поле датировано 24 сентября 2022 года — 0:4 от Португалии в Лиге наций. Потом были матчи с командами намного ниже классом — Гибралтар, Сан-Марино, Фареры, Албания, Мальта и так далее. Можно выделить лишь ничейный исход со сборной Хорватии (0:0) в начале октября прошлого года, ну и последний матч с Ирландией, о котором я говорил выше. Положительная серия домашних игр закончится в этой встрече, уверен. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».