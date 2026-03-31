«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Автомобилист» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.15.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда две команды примерно равны по силам и мастерству, при счёте 3-1 часто побеждает та, которая уступает в серии. Чисто из-за разницы в эмоциях и самоотдаче – неизбежных, когда у одних есть право на ошибку, а у других нет. Вот и «Автомобилист» постарается сыграть на максимуме. И, скорее всего, выиграет в незрелищной, с тремя-четырьмя заброшенными шайбами встрече.

Всё-таки на стороне уральского клуба будут родные трибуны, что добавит спортивной злости и сил. Второй аргумент в пользу хозяев – серьёзное по именам нападение. Когда-то Спронга, Шарова и остальных должно прорвать. Третье – вопросы вызывает стабильность вратаря уфимцев. Сейчас Вязовой прекрасен, но в регулярке он после серии хороших матчей мог неожиданно провалить одну-две встречи. Может дрогнуть под напором команды Заварухина и теперь. Хозяева победят», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

