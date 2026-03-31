Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Ак Барс» — «Трактор»: ставка Владимира Крикунова на матч плей-офф КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Трактор»: ставка Владимира Крикунова на матч плей-офф КХЛ в Казани
Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 5.5 за 7.50.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
«Трактору» пора прерывать проклятие казанского льда и с 13-й попытки всё-таки побеждать в столице Татарстана. Если челябинцы вылетят в пяти матчах, это будет очень несправедливо. В каждой встрече серии идёт плотная равная борьба, с минимальными отрывами в счёте и большим количеством голевых моментов у обоих соперников. Да ещё и заброшенные шайбы команды Корешкова отменяются судьями.

Было бы справедливее, если бы счёт сейчас был 2-2. Но у уральского клуба больше не осталось права на ошибку. Есть и резерв – прибавлять должно первое звено, провалившее воскресный матч. Самоотдача, шанс на то, что проснутся главные звёзды, и нестабильность «Ак Барса» — вот факторы, которые позволяют «Трактору» надеяться на успех. Скорее всего, он его добьётся и продлит серию. Ставим на гостей и тотал больше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Плей-офф КХЛ: песенка «Северстали» и «Автомобилиста» спета?
Плей-офф КХЛ: песенка «Северстали» и «Автомобилиста» спета?
