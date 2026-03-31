ЦСКА — СКА: ставка Владимира Крикунова на встречу первого раунда Кубка Гагарина

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч ЦСКА — СКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.90.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как и ожидалось, ЦСКА после проведённого в энергосберегающем ритме третьего матча восстановил силы. И в воскресенье включил хорошие обороты, вновь смяв соперника агрессивной борьбой и скоростями. Команда Никитина пока ещё далеко не идеальна. Но тактическое и физическое превосходство над СКА у москвичей большое. В случае хорошей самоотдачи, конечно.

Затягивать серию в планы ЦСКА явно не входит. Чем больше свежести удастся сохранить на следующие раунды плей-офф, тем лучше для столичного клуба. Он сделает всё, чтобы пройти дальше и теперь. И должен добиваться успеха. Ведь ещё и вратарь Гамзин прибавляет по ходу дела, в решающие моменты переигрывая питерскую атаку. Особых аргументов в пользу команды Ларионова нет. Ставим на уверенную победу хозяев», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

