ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ в Москве

Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч ЦСКА – СКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.94.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Армейское дерби в первом раунде плей-офф развивается по достаточно предсказуемому сценарию. Возможно, московское «Динамо» не зря пыталось всеми силами избежать попадания на своих соседей по столице. Правда, у команды Вячеслава Козлова в итоге совсем не получилось с минскими одноклубниками.

СКА победил в первом домашнем матче и, казалось, начал выправлять ситуацию в противостоянии. Однако в четвёртой игре всё повторилось вновь. ЦСКА молниеносно наказывает своего соперника за любой промах в оборонительных действиях. ЦСКА предстаёт перед нами командой, которая способна вполне дойти и до финала Кубка Гагарина. По тому, что было увидено зрителями в четырёх матчах, и не скажешь, что между коллективами по итогам регулярного чемпионата было всего несколько очков разницы в турнирной таблице.

В предстоящей встрече прогнозирую выход ЦСКА во второй раунд. Подопечные Никитина точно там окажутся. Вопрос только заключается в одном: когда это произойдёт? Практически не сомневаюсь, что данное событие мы увидим именно в пятой дуэли армейцев Москвы и Санкт-Петербурга. Будто бы четвёртая встреча дала необходимый толчок в эмоциональном плане ЦСКА. Им нужно воспользоваться, хотя СКА вряд ли лёгким образом уступит в этом противостоянии», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

