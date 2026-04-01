Названы шансы «Авангарда» закрыть серию с «Нефтехимиком» в пятом матче

1 апреля в Омске состоится пятый матч стартового раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Нефтехимик». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

Счёт в серии 3-1 в пользу омичей.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.59, в то время как победа «Нефтехимика» оценивается в 5.50. Ничья и овертайм идут за 4.70.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.16. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Победа «Авангарда» с учётом ОТ идёт за 1.30, успех «Нефтехимика» доступен за 3.80.