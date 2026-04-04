«Акрон» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.75.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«23-й тур РПЛ стартует матчем в Самаре на «Солидарность Арене». «Акрон» сыграет против ЦСКА. «Акрон» — одна из худших команд этого весеннего отрезка. «Акрон» сыграл вничью с «Ахматом», но все остальные матчи проиграл, хотя, кроме провала в игре с «Локомотивом», по большому счёту его и винить не в чем. Команда играющая, команда, много сопернику позволяющая, сама забивающая. Отыгрались со «Спартаком» с 1:3 после первого тайма. Но ситуация печальная сейчас для «Акрона», совсем близко зона стыковых матчей, и эту ситуацию как-то надо выправлять.

Напротив «Акрона» ЦСКА, который жаждет не то чтобы реванша, но очень хочет реабилитироваться в глазах болельщиков, в глазах руководства за не самые удачные матчи в первой части весны. Поэтому сейчас ЦСКА, вернув Мойзеса, нормализовав обстановку внутри, конечно, планирует увезти три очка из Самары, попадая под такую команду, как «Акрон». Все шансы у армейцев есть. Главное, чтобы поле было надлежащего качества для быстрого и агрессивного футбола ЦСКА. Если с газоном будет всё в норме, то, я думаю, «Акрону» этот ЦСКА будет не удержать.

Мой прогноз — победа армейцев за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
РПЛ: проверка «Краснодара», везучий «Зенит» и разобравшийся в себе ЦСКА
РПЛ: проверка «Краснодара», везучий «Зенит» и разобравшийся в себе ЦСКА
