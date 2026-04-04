«Акрон» — ЦСКА: прогноз Михаила Моссаковского на игру РПЛ 4 апреля

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА по владению мячом с форой (-13) за 1.83.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Игра, которая должна показать, насколько команды перезагрузились за паузу на матчи сборных. Это касается и «Акрона», и ЦСКА. «Акрон» с треском провалился в игре с «Локомотивом», а у армейцев проблемы выходят за рамки поля — это и результаты, и атмосфера в раздевалке. Многое будет зависеть от того, вернётся ли в состав Мойзес. В целом ЦСКА важно сначала стабилизироваться психологически и уже после этого ждать улучшения игры.

При этом не все проблемы ЦСКА носят системный характер. Были сложности с адаптацией новичков — Рейса, Баринова и Лусиано, но в ряде матчей ключевую роль играли конкретные эпизоды. Например, в игре с московским «Динамо» многое решил ранний эпизод с удалением. То есть часть неудач — это ситуативные вещи, а не признак полного развала. На этом фоне «Акрон» выглядит командой в более глубоком кризисе: весной игра у них откровенно не клеится, и даже пауза вряд ли способна быстро это исправить.

В этом матче я вижу ЦСКА фаворитом. Армейцы должны забирать мяч, контролировать игру и территорию. «Акрон» не очень хорошо действует с мячом, а значит, ЦСКА будет играть первым номером. Даже если с реализацией снова возникнут проблемы и быстрый гол не случится, это только усилит владение. В очных матчах этого сезона, включая Кубок, ЦСКА стабильно имел преимущество по владению. Поэтому логично рассмотреть вариант с форой по владению в пользу армейцев — фора в минус 13% выглядит обоснованно», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

Материалы по теме
РПЛ: проверка «Краснодара», везучий «Зенит» и разобравшийся в себе ЦСКА
