«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-3.5) за 5.00.

«Зенит» на голову сильнее «Крыльев». «Крылья» с новым тренером, но это ничего не меняет: на выезде это совершенно другая команда. «Зенит» настолько выше классом, он готовился дома, поэтому никаких проблем не возникнет. Поэтому победа «Зенита» с форой (-3.5), будет разгромная игра. Коэффициент огромнейший — 5.00.

Вторая ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 6.5 удара в створ — просто даром! Я думаю, что за 90 минут «Зенит» однозначно семь раз пробьёт в створ. Потому что в составе конкуренция, и игроки будут биться и за своё место, и за статистику.

И третья ставка: дубль Соболева за космический коэффициент 8.50. Во-первых, он поймал кураж. Во-вторых, Соболев забивает в каждом матче. А «Крылья» — очень подходящая команда для форварда на острие атаки. К тому же если будет пенальти, то его пробьёт Соболев, поэтому вероятность голов ещё больше», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».