Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге
Комментарии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-3.5) за 5.00.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

«Зенит» на голову сильнее «Крыльев». «Крылья» с новым тренером, но это ничего не меняет: на выезде это совершенно другая команда. «Зенит» настолько выше классом, он готовился дома, поэтому никаких проблем не возникнет. Поэтому победа «Зенита» с форой (-3.5), будет разгромная игра. Коэффициент огромнейший — 5.00.

Вторая ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 6.5 удара в створ — просто даром! Я думаю, что за 90 минут «Зенит» однозначно семь раз пробьёт в створ. Потому что в составе конкуренция, и игроки будут биться и за своё место, и за статистику.

И третья ставка: дубль Соболева за космический коэффициент 8.50. Во-первых, он поймал кураж. Во-вторых, Соболев забивает в каждом матче. А «Крылья» — очень подходящая команда для форварда на острие атаки. К тому же если будет пенальти, то его пробьёт Соболев, поэтому вероятность голов ещё больше», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
РПЛ: проверка «Краснодара», везучий «Зенит» и разобравшийся в себе ЦСКА
РПЛ: проверка «Краснодара», везучий «Зенит» и разобравшийся в себе ЦСКА
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android